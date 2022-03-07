ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum." - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum."

AA, Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken:

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum."

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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