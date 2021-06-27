ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya geldi. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen görüşmede Lapid, Blinken'a Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Lapid toplantıdan önce yaptığı konuşmada, "İsrail'in Viyana'da bir araya getirilmekte olan İran nükleer anlaşması hakkında bazı ciddi çekinceleri var. Bu anlaşmazlıkları tartışmanın yolunun basın toplantıları değil, doğrudan ve profesyonel görüşmelerden geçtiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lapid ayrıca, İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de Cumhuriyetçi Parti ile ittifakına atıfta bulunarak, "Geçtiğimiz birkaç yılda hatalar yapıldı. Bu hataları birlikte düzelteceğiz" dedi.

Blinken ise toplantı öncesi yaptığı konuşmada, toplantıda Gazze'ye yapılacak insani yardımların ele alınacağını ifade ederek, "Gazze'de hem insani yardıma hem de daha geniş anlamda yeniden yapılanmaya acil ihtiyaç duyulan bir durum var. Bunu konuşacağımızı biliyorum. Umarım bu iş, sizin de dediğiniz gibi, herkese eşit fırsat ve daha umutlu bir gelecek sunmak için yapılabilir. Bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Toplantıda İsrail'in Arap ülkeleri ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının da ele alınacağını aktaran Blinken, İsrail'in komşularıyla yaptığı İbrahim Anlaşmalarına şiddetle desteklediklerini ve başka anlaşmalarında yapılmasını umduklarının açıkladı.

Öte yandan İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, 13 Haziran'da İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) güvenoyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona ermişti.

(İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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