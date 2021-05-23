ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin için tek çözümün iki devletli çözüm yolunun olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin için tek çözümün iki devletli çözüm yolunun olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News televizyonuna İsrail ile Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.İsrail ve Filistin için en uygun çözümün iki devletli çözüm olacağını söyleyen Blinken, "Sonuç olarak, İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın ve Filistinlilere hak ettikleri devleti vermenin tek yolu budur. Bu gitmemiz gereken yöndür. Bunun bugün olması gerekmiyor" dedi. Blinken, İki taraf için de olumlu şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hem Filistinlilerle hem de İsraillilerle iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Ancak burada en önemli konu şudur; olumlu bir değişiklik olmazsa ve özellikle Filistinlilerin haysiyetle ve umutla yaşaması için bir yol bulamazsak bu döngü kendisini tekrar edecek gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor! Batı'nın maket uçakları bumeranga dönüşüp kendilerini vurabilir
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor! Batı'nın maket uçakları bumeranga dönüşüp kendilerini vurabilir
Askeri üslerimize yapılan saldırılarda kullanılan maket uçaklara, 3 Avrupa ülkesinden toplanan eşsiz parçaların yerleştirildiği ortaya çıktı
Askeri üslerimize yapılan saldırılarda kullanılan maket uçaklara, 3 Avrupa ülkesinden toplanan eşsiz parçaların yerleştirildiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 17:46:32. #1.13#

title