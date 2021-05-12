ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginliğe değinerek, tarafları gerginliği yatıştırmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginliğe değinerek, tarafları gerginliği yatıştırmaya çağırdı.

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar ve roket saldırıları devam derken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, taraflara gerginliği yatıştırma çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü ve ikilinin, Kudüs'te devam eden şiddeti ele aldığı ifade edildi. Görüşme sırasında Netanyahu'ya, İsrail'e düşen roketlerden ötürü endişelerini ve saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerden ötürü kendisine taziye dileklerini aktaran Blinken'ın, İsrail'i ve Filistin'i gerginliği yatıştırmaya ve şiddeti durdurmaya çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Bakan Blinken'ın, İsraillilerin ve Filistinlilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmelerinin yanı sıra, eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasi önlemlerinden yararlanabilmelerinin gerekliliğini vurguladığını kaydeden Bakanlık, Blinken ve Netanyahu'nun ABD ve İsrail arasındaki kararlı ortaklığı kabul ettiğini ve ilerideki zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı