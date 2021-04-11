ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran, Afganistan ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini belirtti.

Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.

Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan