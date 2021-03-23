ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk NATO ziyaretinde "birlik" vurgusu yaptı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin NATO'ya "sarsılmaz" desteğini göstermek için geldiği Brüksel'de, Afganistan'dan çekilme konusunda "istişare" ve "birlikte hareket etmenin" önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin NATO'ya "sarsılmaz" desteğini göstermek için geldiği Brüksel'de, Afganistan'dan çekilme konusunda "istişare" ve "birlikte hareket etmenin" önemini vurguladı.

Anthony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bakan olarak ilk kez geldiği karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.

"Bugün buraya ABD'nin ittifaka sarsılmaz bağlılığını bildirmek için geldim." diyen Blinken, ülkesinin başta NATO müttefikleri olmak üzere ortaklıkları yeniden inşa etmek istediğini söyledi.

Blinken, "Geçmişte olduğu gibi bugünün tehditlerine de güçlü ve etkili olduğu için ittifakı yeniden canlandırmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Blinken, bu konudaki değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Belki daha da önemlisi ben buraya dinlemek ve istişare etmek için geldim çünkü müttefiklerin yaptığı şey budur." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda şunları söyledi:

"Afganistan'a birlikte gittik, birlikte intibak ettik ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız. Burada ortak bir kelime var, o da birliktelik. Başkan Biden, çekilmenin son gün olan 1 Mayıs'a yetişmesinin zor olabileceğini söylemişti. Ancak ABD ne yaparsa yapsın müttefiklerinin ne düşündüğünü bilerek yapacak."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Afganistan'dan çekilme kararı konusunda birlikte karar vermenin önemine işaret ederek, Afganistan'daki barış görüşmelerinin ülkedeki siyasi sorunların çözümünün tek yolu olduğunu söyledi.

ABD'nin barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Stoltenberg, Taliban'dan şiddeti düşürmesini ve uluslararası terör gruplarını desteklemeyi bırakmasını istedi.

Stoltenberg, "Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu toplantı da bunun için gereken platformu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam