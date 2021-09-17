ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'İbrahim Anlaşmaları'nın yıl dönümünde muhataplarıyla görüştü - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İbrahim Anlaşmaları"nın yıl dönümünde muhataplarıyla görüştü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için imzalanan "İbrahim Anlaşmaları"nın 1. yıl dönümü için bu ülkelerdeki üst düzey yetkililer ile çevrim içi bir toplantı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için imzalanan "İbrahim Anlaşmaları"nın 1. yıl dönümü için bu ülkelerdeki üst düzey yetkililer ile çevrim içi bir toplantı yaptı.

Blinken'ın liderliğinde, "İbrahim Anlaşmaları" adı verilen normalleşme anlaşmalarının 1. yıl dönümü için düzenlenen çevrimiçi toplantıya, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Bahreyn'in Washington Büyükelçisi Abdullah el-Halife ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita katıldı.

Söz konusu ülkeler arasındaki normalleşme sürecinden memnun olduklarını aktaran Blinken, "Daha çok ülkeyi BAE, Bahreyn ve Fas'ın izinden gitmeye teşvik edeceğiz. Barışçıl diplomasi çemberinin genişlemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Anlaşmalarının ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminde 15 Eylül 2020'de imzaladığını anımsatan Blinken, "Biden yönetimi, bir önceki yönetimin normalleşme adımlarını ilerletmek için başarılı adımlar atmaya devam edecektir." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de daha fazla ülke tarafından tanınmak istediklerini kaydederek bu ay sonunda Bahreyn'i ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olacağını belirtti.

Öte yandan Fas Dışişleri Bakanı Burita, normalleşme sürecinin Filistinlilere verdikleri desteğe gölge düşürmeyeceğini kaydederek "Fas, bağımsız bir Filistin devleti dışında iki devletli bir çözüm alternatifi olduğuna inanmıyor." mesajını verdi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'İbrahim Anlaşmaları'nın yıl dönümünde muhataplarıyla görüştü - Haberler
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