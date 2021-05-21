ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Grönland'ı satın almak istemediklerini doğruladı
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Grönland'ı satın almak istemediklerini doğruladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Grönland'ı satın almak istemediklerini doğruladı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.

Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyaretinin ardından Grönland'a geçen Blinken, burada, 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediğini belirttiği Grönland'a ilişkin, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunu anlattı.

Blinken, bir muhabire, Biden yönetiminin bu adayı satın almak istemediği iddialarına ilişkin, "Bunun doğru olduğunu teyit edebilirim." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakan Blinken, ayrıca Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bir ABD konsolosluğunun yeniden kurulması konusunu da gündeme getirerek, Biden yönetiminin, iklim değişikliğinden başlayarak çeşitli alanlarda ada ile iş birliğini artırmayı umduğunu söyledi.

Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmişti

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor.

"Yeşil ülke" anlamına gelen Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekare ile Türkiye'nin yaklaşık 3 katı yüz ölçümüne sahip ve adada yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor ve 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing'de 2 parlamenter ile temsil ediliyor.

Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de yer alıyor.

2019 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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