ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, video konferans üzerinden gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Borrell, Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm sivillere güvenli geçişin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlar, uluslararası toplumun, Taliban'ın sözlerine değil eylemlerine göre Taliban'la nasıl ilişki kurulacağına karar vereceğini kaydederek, Afgan halkına olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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