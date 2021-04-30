ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Faslı mevkidaşı Burita ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Faslı mevkidaşı Burita ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Faslı mevkidaşı Burita ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Libya ve Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarın yanı sıra Fas-İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Libya ve Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarın yanı sıra Fas-İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Burita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede, iki ülkenin ortak değerler ve bölgesel barış üzerine kurulu ilişkilerinin ele alındığını kaydeden Price, "Blinken, Fas'ın İsrail ile ilişkilerini iyileştirme amacıyla attığı adımları memnuniyetle karşıladı ve Fas-İsrail ilişkilerinin iki ülkeye de uzun dönemde fayda getireceğini not etti." ifadelerine yer verdi.

Price, iki bakanın, Afrika'daki ve ekonomik kalkınma konusundaki iş birliğinin yanı sıra Sahel ve Libya'da güvenlik ve istikrar hususunu ele aldığını kaydetti.

Blinken'ın, Fas Kralı 6. Muhammed'in, küresel iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma konusunda öncülük etmesini takdirle karşıladığını belirten Price, Blinken'ın, Fas'ı çevre dostu ekonomik büyüme ve kalkınma için Afrika ülkelerine yardımda bulunması konusunda teşvik ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada
Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Faslı mevkidaşı Burita ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 22:43:13. #1.16#

title