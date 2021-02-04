ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Dışişleri Bakanı Ahmed ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde Tigray bölgesindeki krizi ve Etiyopya hükümetinin reform gündemini ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde Tigray bölgesindeki krizi ve Etiyopya hükümetinin reform gündemini ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Tigray bölgesindeki insani krize yönelik derin kaygıları dile getirdi ve daha fazla insanın hayatını kaybetmesini engellemek üzere insani yardımların bölgeye girişine derhal ve sorunsuz izin verilmesi çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Blinken'ın, ABD'nin Etiyopya hükümetinin reform gündemine verdiği desteği yinelediği belirtilen açıklamada, Washington'un Etiyopya'da yapılacak ulusal seçime, bölgenin barış ve güvenliğine önem verdiğini vurguladı.

Açıklamada, Blinken'ın ülkesinin Etiyopya'daki demokrasi, insan hakları, adalet ve hesap verebilirlik konularına bağlılığının altını çizdiği kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyon yaparken, Tigray bölgesinde çatışmalar üç aydır sürüyor.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamlandığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri