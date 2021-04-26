ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile telefonda görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki kıtlık ve diğer bölgelerindeki insani durum konusundaki kaygılarını ilettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki kıtlık ve diğer bölgelerindeki insani durum konusundaki kaygılarını ilettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tigray bölgesindeki kıtlık riski ve diğer bölgelerdeki güvensizlik dahil ülkede kötüleşen insani durum ile insan hakları durumu konusundaki derin kaygılarını iletmek üzere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken'ın görüşmede, Etiyopya ve Eritre'nin Tigray bölgesindeki güçlerinin çekilmesi konusunda verilen sözlerin derhal, tam ve doğrulanabilir bir şekilde uygulanması için baskı yaptığını ifade eden Price, ABD'li bakanın aynı zamanda, Eritre ve Amhara güçlerinin Tigray'da bulunmasının bölgedeki insan hakları ihlallerinin ve insani felaketin daha da büyümesine yol açtığını söylediğini kaydetti.

Blinken'ın, Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, Tigray bölgesindeki insan hakları ihlallerini soruşturmasını memnuniyetle karşıladığına işaret eden Price, bakanın, sorumluların hesap vermesi için adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarının kullanılmasına vurgu yaptığını aktardı.

Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Kasım 2020'den bu yana iki taraf arasında süren çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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