ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Tigray bölgesindeki çatışmaları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştüğünü ve Tigray bölgesindeki krize ilişkin kaygılarını ilettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştüğünü ve Tigray bölgesindeki krize ilişkin kaygılarını ilettiğini belirtti.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Başbakan Abiy Ahmed Ali ile Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden krize ilişkin ABD'nin kaygılarını görüştük. Çatışmaları durdurmak ve sivilleri korumak için adım atmak acilen gereklidir. ABD, çatışmayı çözmek için yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

"Mülteciler dahil sivillerin koruması" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da söz konusu telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bliken'ın Tigray bölgesinde kıyım ve insan hakları ihlallerine yer veren haberlerin arttığına dikkati çektiğini vurgulayan Price, Etiyopya hükümetine "derhal acil ve somut adımlar atarak, mülteciler dahil, sivilleri koruması çağrısı yaptığını da aktardı.

Price, "Bakan Blinken, çatışmaların bir an önce durdurulması ve Ahmara bölgesi güvenlik güçleri ile Eritre askerlerinin Tigray bölgesinden derhal çekilmesi konusunda bastırdı." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, Bakan Blinken'ın aynı zamanda Etiyopya hükümetinin Tigray bölgesine insani yardımın ulaştırılmasına izin vereceğine yönelik vaadini yerine getirmesini istediğini kaydetti.

- Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri