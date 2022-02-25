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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını şiddetle kınayarak, Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa'da ve daha geniş dünyada yankı uyandıracağını vurguladı" denildi.

Blinken'ın Türkiye'ye Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunda dolayı teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmadaki güçlü ve sesli desteğinden dolayı teşekkür etti" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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