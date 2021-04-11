ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın hata olacağı uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın hata olacağı uyarısı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın hata olacağı uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın statükosunu zorla değiştirmeye çalışmanın çok ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press" programına konuk olarak dış politikaya yönelik açıklamalar yaptı.

Çin'in Tayvan konusundaki adımlarına dikkati çeken Blinken, Pekin yönetiminin "saldırgan tavırları" ve boğazlardaki artan tansiyonun endişe yarattığını belirtti.

Blinken, Tayvan'a bölgede barış ve güvenliği sağlamak için verdikleri sözün arkasında olduklarını vurgulayarak, "Şunu size söyleyebilirim ki Tayvan'ın şu anki statükosunu zorla değiştirmeye çalışmak çok ciddi bir hata olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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