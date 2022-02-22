ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yapan Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya