ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Hindistan'a ilk resmi ziyaret

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Hindistan'a resmi ziyarette bulunuyor. Blinken, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Başkent Yeni Delhi'de gerçekleşen görüşmede, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, Afganistan'daki durum, bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, "İşbirliğimiz son birkaç yılda büyük ölçüde arttı. Çıkarlarımız, endişelerimiz aynı. Hint-Pasifik'te barış ve refah ile Afganistan'daki demokratik istikrar iki ülke için önemli. Terörizm, iklim değişikliği, salgın hastalıklara karşı birlikte mücadele vermek için daha yakın bir şekilde çalışmalıyız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "Covid-19 ya da iklim değişikliği ABD ve Hindistan halkının yaşamları üzerinde etkisi olan tek zorluk değil. ABD ve Hindistan gibi temel bakış açıları, değerleri çıkarları paylaşan ülkeler arasında işbirliği yapılması her zamankinden daha büyük bir zorunluluk oldu" diye konuştu.

Hindistan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de görüşen Blinken, "ABD ve Hindistan arasındaki ilişki dünyanın en önemli ilişkilerinden biri. Hindistan ve ABD halkı, insan haklarına, fırsat eşitliğine, din ve inanç özgürlüğüne inanıyor. Bunlar demokrasilerin temel ilkeleridir" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı