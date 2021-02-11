ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a "savunmasını güçlendirme" desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a "savunmasını güçlendirme" desteği

11.02.2021 06:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 06:22
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud arasındaki görüşmede, Yemen'deki son durum ile "Riyad'ın savunmasının güçlendirilmesi" konularının ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud arasındaki görüşmede, Yemen'deki son durum ile "Riyad'ın savunmasının güçlendirilmesi" konularının ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Al Suud arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, Husilerin Abha Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınarken, iki bakan "Suudi Arabistan'a yapılan saldırılara karşı ülkenin savunmasının güçlendirilmesine" yönelik ortak çabaları ele aldı.

görüşmede, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve ülkede siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için atılabilecek diplomatik adımların da ele alındığı bildirilen açıklamada, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in çabalarının destekleneceğine de vurgu yapıldı.

Açıklamada, daha önce Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesine ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarına yakından bakacaklarını kaydeden Blinken'ın bu konuları gündeme getirip getirmediğine ilişkin bir değerlendirme yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price de dünkü basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınamış ve ABD'nin, Suudi Arabistan'ı savunma vaadine bağlı olduğunu dile getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a artık askeri destek sağlamayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Biden, dünkü bir açıklamasında, Suudi yönetiminin yaklaşık 3 yıldır hapiste olan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'u serbest bırakmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Metin Oktay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a "savunmasını güçlendirme" desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 06:23:08. #1.16#
title