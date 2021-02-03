ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya ile "New START" anlaşmasının uzatılması değerlendirmesi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin, "ABD, New START anlaşmasını uzatarak 5 Şubat 2026'ya kadar Rusya'nın Kıtalararası Balistik Füze, Denizaltılardan Fırlatılan Balistik Füze ve ağır...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin, "ABD, New START anlaşmasını uzatarak 5 Şubat 2026'ya kadar Rusya'nın Kıtalararası Balistik Füze, Denizaltılardan Fırlatılan Balistik Füze ve ağır bombardıman uçaklarına doğrulanabilir kısıtlama getirmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyasında nükleer silah kontrolü konusunda verdiği sözü tutarak, ABD liderliğini yeniden tesis ettiğini belirtti.

Blinken, "ABD, New START anlaşmasını uzatarak 5 Şubat 2026'ya kadar Rusya'nın Kıtalararası Balistik Füze, Denizaltılardan Fırlatılan Balistik Füze ve ağır bombardıman uçaklarına doğrulanabilir kısıtlama getirmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

New START'ın uzatılmasının, ABD'ye, Rus nükleer faaliyetlerini daha yakından inceleme fırsatı vereceğini belirten Blinken, Moskova'nın anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2011'den bu yana söz konusu kurallara uyduğuna dikkati çekti.

Özellikle gerilimin yüksek olduğu zamanlarda, Rusya'nın uzun menzilli silahlarına doğrulanabilir kısıtlamalar getirmenin önemli olduğuna işaret eden Blinken açıklamasında, "Aynı zamanda Çin'in modern ve büyüyen nükleer silah kapasitesinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için de (Çin ile) nükleer silahları kontrol çalışmalarını başlatacağız." ifadesine yer verdi.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan New START anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD'de başkanlığa Joe Biden'ın gelmesinden sonra yeni yönetim anlaşmayı 5 yıl uzatma teklifinde bulunmayı planladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri