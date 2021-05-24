ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu

İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tansiyonu düşürmek için Ortadoğu turuna çıktığını duyurdu.

İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tansiyonu düşürmek için Ortadoğu turuna çıktığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasında varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan ateşkes anlaşması sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ortadoğu'ya gönderiyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'a gideceğini söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi 21 Mayıs'ta üç saatlik toplantının ardından, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere toplanmıştı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı