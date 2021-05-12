ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail ve Filistin'e 'şiddete son verme' çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinde, hem İsrail hem de Filistin tarafına "tansiyonu düşürme ve şiddete son verme" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinde, hem İsrail hem de Filistin tarafına "tansiyonu düşürme ve şiddete son verme" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

?Açıklamaya göre, Blinken, görüşmede, "İsrail'e yönelik roket saldırılarından" dolayı endişesini dile getirdi ve bu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Blinken'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı dilememesi dikkati çekti.

Mescid-i Aksa bölgesindeki şiddetin seyrini de ele alan 2 bakan, Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere ait evlerle ilgili son durumu da ele aldı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, bir kez daha tüm taraflara tansiyonu düşürme ve aralarında çocukların da olduğu Filistinli ve İsraillilerin hayatlarına mal olan şiddete son verme çağrısında bulundu. Bakan ayrıca İsrailliler ile Filistinlilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olabilmeleri gerektiği hususunun altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Blinken ayrıca İsrailli mevkidaşına "ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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