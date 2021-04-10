ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vefatından dolayı taziyelerini iletti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vefatından dolayı taziyelerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde Prens Philip'in 99 yaşında yaşamını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ilettiğini bildirdi.

İki bakanın Afganistan meselesini ele aldığını aktaran Price, "Blinken ve Raab, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya desteklerini de yineledi. İki bakan, Moskova'nın askeri yığınak yapmayı ve kışkırtıcı söylemini bir an önce bırakmasının gerekliliğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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