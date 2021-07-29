ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisine "olumlu bir şey" yorumu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisine "olumlu bir şey" yorumu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisine 'olumlu bir şey' yorumu
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Afganistan sorununa müdahil olma ihtimalini "olumlu bir şey" olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Afganistan sorununa müdahil olma ihtimalini "olumlu bir şey" olarak niteledi.

BBC'nin haberine göre Blinken, Taliban temsilcilerinin Çin'i ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, eğer Çin, "çatışmanın barışçıl çözümü" ve kapsayıcı temsil özelliğine sahip bir hükümetle ilgileniyorsa bunun olumlu bir şey olduğunu söyledi.

Blinken ayrıca Afganistan'ın ülkenin Taliban'a "müzakere masasına barışçıl biçimde gelmesi" çağrısında bulundu.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyetin dün Çin'i ziyaret ettiği bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin'in Tiencin kentinde görüşmüştü.

Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin'in öteden beri Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek ülkedeki tüm tarafların, "Afganistan'ı Afganlar yönetmeli" ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Çin'in Afganistan'a muhtemel ilgisine "olumlu bir şey" yorumu - Haberler
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