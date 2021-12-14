ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan AB'nin Wagner Grubu yaptırımlarına övgü - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan AB'nin Wagner Grubu yaptırımlarına övgü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan AB'nin Wagner Grubu yaptırımlarına övgü
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya destekli Wagner Grubu ve ortaklarına yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya destekli Wagner Grubu ve ortaklarına yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Blinken, AB'nin Rusya'nın desteklediği paramiliter güvenlik şirketi Wagner Grubuna yönelik yaptırımları üzerine yaptığı açıklamada, "ABD, Avrupa Birliği'nin Rusya destekli Wagner Grubu ve ortaklarına yaptırım uygulamalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu eylemler, bu örgütün Ukrayna, Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sahel bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgesel çatışmalardaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt verme konusundaki ortak kararlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin "insan haklarına saygıyı teşvik etmesini" ve "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleme taahhüdünü" takdirle karşıladıklarını da kaydeden Blinken, "ABD, AB ve ortaklarımızla birlikte, elimizdeki araçları kullanarak ortak demokratik değerlerimizi desteklemeye devam edecek ve bir kez daha diğer uluslararası ortakları bu sınamalara hitap edebilecek yaptırımları benimsemeye çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

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 AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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