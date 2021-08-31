ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (2) Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da ülkeden ayrılmak 100-200 civarı Amerikan vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da ülkeden ayrılmak 100-200 civarı Amerikan vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tahliyelerin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki vatandaşlara ulaşmak için 55 bin telefon görüşmesi yapıp 33 bin mail attıklarını vurgulayan Blinken, "Afganistan'da şu anda ülke dışına çıkmak isteyen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşının kaldığına inanıyoruz. Bu kişilerden kaçının bizim listelerimize kayıt yaptıracağını belirlemeye çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Verdiğimiz sözün son tarihi yok"

Blinken, Afganistan'dan tamamen çıksalar da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları ve Afgan ortaklara yardım edeceklerini belirterek, "Onlara yardım sözümüzü tutacağız. Verdiğimiz sözün son tarihi yok." dedi.

Taliban'ın da ülkeden ayrılmak için ilgili evrakları bulunan kişilerin çıkışına izin verip vermediğini takip edeceklerinin altını çizen Blinken, yaklaşık 100 ülkenin Taliban'ın bu sözünü tutmasını beklediğine dair açıklama yaptığını anımsattı.

Bugün aralarında Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blinken, "Afganistan'dan güvenli seyahati sağlamak ve Kabil sivil havalimanını olabildiğince erken açılması konularını görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu çabalar, az sayıda charter uçuşu sağlayacak ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olacak." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin eski Ankara ve Kabil Büyükelçisi John Bass'in de bugünden sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları ve ABD ile çalışan Afganlar ile ilgili süreci yöneteceğini duyurdu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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