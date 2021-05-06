ABD Dışişleri Bakanı Blinken BBC'ye konuştu: Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken BBC'ye konuştu: Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken BBC'ye konuştu: Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz
BBC - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BBC'ye verdiği mülakatta, Rusya'nın "sorumsuzca ve saldırgan" eylemlerine yanıt vereceklerini söyledi. Blinken; Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin durumu, Solar Winds yazılımıyla anılan siber saldırılar ve seçimlere müdahale gibi konuların gündemlerinde olduğunu belirtti.

Geçen yıl siber güvenlik uzmanları, Solar Winds adlı bir yazılıma sızıldığını tespit etmişti. Bu sızma siber korsanların ABD hükümetine ait bilgisayar ağlarına erişimine imkan veriyordu. İstihbarat yetkilileri bu saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna inanıyor.

Rusya'nın hamlelerine yanıt verileceğini söyleyen Blinken, "Daha sağlam ve öngörülebilir bir ilişkiyi tercih ettiklerini" de ekledi. Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısı için geldiği İngiltere'de, BBC'den Justin Webb'in sorularını yanıtladı.

İki gün süren görüşmelerin ardından yayımlanan açıklamada, özellikle Ukrayna ve siber saldırılar bağlamında Moskova'nın "sorumsuzca ve istikrarsızlaştırıcı" davrandığı eleştirisi yapılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında "ABD'nin Rusya'nın saldırgan eylemlerine boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyleyerek Moskova ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini vermişti.

Biden'ın halefi Donald Trump'ın ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmekten kaçındığı belirtiliyordu.

Blinken, ABD'nin "kurallara dayalı" bir uluslararası sistemden yana olduğunu vurgulayarak, Biden yönetiminin "Çin'i zaptetmeye çalışmadığını" söyledi.

ABD Afganistan'da 'oyunda kalmaya devam edecek'

Afganistan konusunda da yorum yapan Blinken, ABD'nin askerlerini geri çekme kararına rağmen "oyunda kalacağını" ve ülkeyle bağlarını sürdüreceğini kaydetti.

Biden yönetimi ABD'nin Afganistan'daki son askeri varlığının Eylül itibarıyla ülkeden çekileceğini duyurmuştu.

Blinken ise bölgedeki güçlerin etkilerini artırarak Afganistan'ın olumlu bir rotada tutabileceğini savundu.

Kuzey İrlanda'daki duruma ve İngiltere ile muhtemel bir serbest ticaret anlaşmasına da değinen Blinken, ABD'nin İrlanda'daki barış ortamına odaklanmaya devam ettiğini kaydetti.

Biden için önemli olanın Kuzey İrlanda'da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kazanımlarının korunması olduğunu söyleyen Blinken, Kuzey İrlanda'nın siyasi ve ekonomik refahını önemsediklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden daha önceden, İngiltere'nin Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmasının (Brexit) 1998'deki Hayırlı Cuma Anlaşması'na zarar vermemesi gerektiğini söylemişti.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren anlaşma İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını, sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağlamıştı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalandığından Kuzey İrlanda'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

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