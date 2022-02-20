ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika