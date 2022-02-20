ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı... - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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