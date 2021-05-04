ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Başkan Biden, net ve doğrudan olmanın önemli olduğuna çok güçlü bir şekilde inanıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile net ve doğrudan olmanın hayati önem taşıdığına ve bunu yapmanın en iyi yolunun yüz yüze görüşme olduğuna inandığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile net ve doğrudan olmanın hayati önem taşıdığına ve bunu yapmanın en iyi yolunun yüz yüze görüşme olduğuna inandığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Financial Times'a verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde net ve doğrudan olmanın hayati önem taşıdığını ve bunu yapmanın en iyi yolunun yüz yüze görüşme olduğuna inandığını kaydetti. Blinken, "Başkan Biden, net ve doğrudan olmanın önemli olduğuna çok güçlü bir şekilde inanıyor ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri aslında yüz yüze görüşmek" ifadelerini kullandı.

Diplomasinin aslında doğrudan etkileşim kurmaktan ibaret olduğuna dikkat çeken Bakan Blinken, "Ve ben bir diplomat olarak her zaman bundan etkilendim. İnsanlar bazen bunun sorunlu bir şey veya bir zayıflık işareti olduğunu düşünüyor gibi görünüyor" dedi.

Ayrıca ABD'nin Rusya ile kızışmaya çalışmadığını, fakat daha öngörülebilir bir ilişki kurmak istediğini bildiren Blinken, "Eğer Rusya dikkatsizce ve saldırgan adımlar atmaya devam ederse, tekrar yanıt vereceğimizden emin olabiliriz. İki Başkan'ın doğrudan yüz yüze konuşabilmesinin de faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Blinken, iki devletin işbirliği yapmak için karşılıklı çıkarlarının olduğu alanlar olduğuna da dikkat çekerek, "Onlardan birini daha önce gördük ve bu New START Anlaşması'nın uzantısıydı. Stratejik istikrar alanı denen alanda ilerleme kaydedilebilecek başka alanlar da var" dedi.

Öte yandan Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde 10 Rus diplomatı ABD'den ihraç etmişti. Ayrıca ABD, Moskova kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırılar ve ABD çıkarlarına karşı diğer düşmanca eylemlere yönelik yeni yaptırımların bir parçası olarak 32 Rus kuruluşa ve kişiye yaptırım uygulamıştı. Moskova ise iddiaları yalanlamış ve son ABD yaptırımlarının, ABD yönetiminin Rusya ile istikrarlı bir ilişki aradığına dair söylemine aykırı olduğunu ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı