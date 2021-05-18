ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in şiddet ve saldırılarından dolayı Filistin'de artan gerilimi ele almak üzere Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in şiddet ve saldırılarından dolayı Filistin'de artan gerilimi ele almak üzere Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı bir açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid el Zayani ile telefonda görüştü. İki bakan İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki çatışmaları durdurmak için desteklerini ele aldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Price, Bakan Blinken'ın aynı zamanda Bahreyn'in bölgedeki diplomasi çabalarının değerli olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

Sözcü, başka bir açıklamada ise Blinken'ın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Baruta ile görüştüğünü duyurdu.

İki bakanın Filistin'de devam eden şiddeti sonlandırma çabalarını ele aldığını belirten Price, "İki bakan çocuklar dahil İsrailli ve Filistinli sivillerin hayatını kaybettiği İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki çatışmalar konusundaki kaygılarını konuştu." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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