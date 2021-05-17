ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ateşkes için desteğe hazırız"
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ateşkes için desteğe hazırız"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Ateşkes için desteğe hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Danimarka ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ve Filistin yönetimine seslenerek sivillerin korunması çağrısında bulundu. Blinken, "ASD, şiddetin artmasından, çocukların enkazdan çıkarılmasından, yüzlerce insanın ölmesinden yaralanmasından endişe duyuyor. Gazetecilerin ve sağlık personelinin risk altında olmasından da endişeliyiz. Filistinliler ve İsrailliler, güven içinde yaşama hakkına sahip" dedi. Her iki tarafı da sivillerin korunması konusunda uyaran ABD'li Bakan, "Bu şiddet döngüsünü sona erdirmek için yoğun diplomasiye devam edeceğiz. Tarafların ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

"Medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair kanıt yok"

Blinken, İsrail tarafından hafta sonu Hamas ofislerinin bulunduğu iddiası ile vurduğu medya binasına değinerek, Hamas'ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini sözlerine ekledi. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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