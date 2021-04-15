Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü.