Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü
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Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü.

Konsey Başkanlığında yapılan görüşmede, Abdullah, ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü çekme konusunda aldığı kararı desteklediklerini söyledi.

Abdullah, ABD'nin bundan sonra da Afganistan'a yardıma devam etme taahhüdünü takdir ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldığını dile getirdi.

Askeri birliklerini çekmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Blinken, iki ülke arasında yeni bir ilişki ve iş birliği döneminin başladığını, bu süreçte çeşitli alanlarda iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile askerleri çekme konusunu görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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