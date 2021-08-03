ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını görüştü
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını ele aldı.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Afganistan'a olan desteğinin süreceğini iletti.

Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması ile kadın ve azınlıklar dahil Afganların haklarına saygı duyan kapsayıcı bir siyasi çözüm bulunmasının ele alındığı görüşmede, Afgan topraklarının, ABD ve müttefiklerini tehdit edecek bir yer haline gelmesinin engellemesi gerektiği vurgulandı.

Taliban'ın devam eden saldırılarının kınandığı görüşmede, Blinken ve Gani, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını görüştü - Haberler
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