ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi. - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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