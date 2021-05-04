ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya geldi.

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, korona virüs salgını nedeni uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze bir araya geldi. İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Londra'da Covid-19, iklim değişikliği ile Çin ve Rusya'nın uluslararası stratejilerindeki sorunların görüşüleceği toplantının akşam yemeği ile başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın görüşmede ABD'nin AB ile ilişkileri yeniden canlandırma yönündeki taahhüdünü yinelediği ifade edilirken, Blinken ve Borrell'in Haziran ayında yapılacak olan ABD-AB Zirvesi hakkında görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Rusya, İran, Çin, Afganistan ve Afrika Boynuzu dahil olmak üzere dış politika önceliklerinde ABD-AB işbirliğini derinleştirmenin yolları tartışıldı.

Dışişleri Bakanları dün ise ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve mevkidaşı Blinken ortak basın toplantısı düzenlemişti. İkili toplantıda Çin ve Rusya'ya vurgu yapmış, ABD ve İngiltere'nin birçok konuda birlikte hareket ettiğinin altı çizilmişti. - LONDRA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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