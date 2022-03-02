ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel