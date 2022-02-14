ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine... - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine...

AA, Hakan Çopur - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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