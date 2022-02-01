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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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