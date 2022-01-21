ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" dedi. - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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