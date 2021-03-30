ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

ABD'nin Birleşmiş Milletler'e Dünya'da devam eden sorunlara katkısı üzerine gerçekleşen görüşmede insan hakları, küresel ısınma, kıtlık ve COVID-19 salgını konuşuldu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler'e Dünya'da devam eden sorunlara katkısı üzerine gerçekleşen görüşmede insan hakları, küresel ısınma, kıtlık ve COVID-19 salgını konuşuldu.

Gutteres, "ABD'nin global sorunlara karşı aldığı sorumlulukları ve ABD ile BM arasındaki ilişkiyi güçlendirme çabalarını memnuniyet ile karşılıyorum" dedi.

Blinken ise "insani krizler ile başa çıkmak için arttırılmış bölgesel ve uluslararası çaba" talebinde bulundu. Blinken Birleşmiş Milletler'in "çok taraflı sistemin dayanak noktası" olduğunu belirtirken hiçbir ülkenin ne COVID-19 ile ne insani problemlerle ve de küresel ısınma ile tek başına başa çıkamayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Etiyopya'da var olan insani krizin, Afganistan'da var olan ateşkes durumunun devamlı hale getirilmesi ve Suriye sınırlarının açılmasının konuşulduğu belirtilirken, Blinken'in Gutteres'e özellikle Etiyopya'da devam eden durum için özel temsilci ataması talebinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede ABD ve BM arasındaki koordinasyonun arttırılması kararı alındı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı