ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr'ın şiddetten bir çıkış yolu bulmak için İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr'ın şiddetten bir çıkış yolu bulmak için İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceğini açıkladı.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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