ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon...
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon dolar isteyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon dolar isteyeceğini belirtti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon... - Haberler
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