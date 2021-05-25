ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon dolar isteyeceğini belirtti.