ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Birleşmiş Milletler 75inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

19 nedeni ile sanal ortamda gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde Bozkır, ABD'nin BM için önemini vurgularken ABD'de göreve gelen yeni hükümetin uluslararası politikalarda yaptığı değişiklikler ile uluslararası organizasyonlar ile daha sıkı bir çalışmanın içine girmesinden...

COVID-19 nedeni ile sanal ortamda gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde Bozkır, ABD'nin BM için önemini vurgularken ABD'de göreve gelen yeni hükümetin uluslararası politikalarda yaptığı değişiklikler ile uluslararası organizasyonlar ile daha sıkı bir çalışmanın içine girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Blinken ise Dünya'da süren sorunların hiçbirinin tek bir ülke tarafından çözümlenemeyeceğini belirterek Birleşmiş Milletlerin iş birliği ve çözüm üretmek için en iyi kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yayınladığı mesajda Bozkır ve Blinken'in Bozkır'ın başkanlığının geri kalanında planlanan önemli konuların konuşulduğunu belirtirken "Bakan Blinken, Başkan Bozkır'a 75inci Genel Kurul döneminde gösterdiği liderlik için teşekkür etti" dedi.

Price görüşmede ABD'nin Genel Kurul Başkanı ve Birleşmiş Milletler ile yakın çalışma isteğinin dile getirildiğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı