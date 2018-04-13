ABD Dışişleri Bakanı Adayı Pompeo'dan Suriye Açıklaması

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Pompeo, "Suriye'de amaç Esed sonrası dönemin oluşması. Diğer amaç ise daha istikrarlı, şiddeti sona erdirebileceğimiz bir diplomatik sonuca ulaşmak gerekiyor. Bu sayede Suriye'de halk kendi kendini yönetebilir." dedi.