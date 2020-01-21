ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wells, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

21.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:48

ABD'nin Orta ve Güney Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, 4 günlük resmi ziyaretlerde bulunduğu Pakistan'ın terörle mücadele ve kara para aklamaya karşı verdiği mücadele ile bölgesel istikrar için attıkları adımları olumlu karşıladıklarını söyledi.

Wells ile ziyareti kapsamında bir araya geldiği Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Süheyl Mahmud, ABD ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile Afgan barış sürecini görüştü.

Şah ile yapılan görüşmede Wells, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinde bulunan ve Şubat ayına kadar gereken şartlar yerine getirilmezse kara listeye girecek olan Pakistan'ın kara para aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde önemli adımlar attığını dile getirdi.

Wells, FATF tarafından sunulan 27 koşulun 22'sini yerine getiren Pakistan'ın attığı adımların ABD tarafından övgüyle karşılandığını belirterek, "Pakistan kısa bir sürede kara para aklanması ve terör finansmanının kesilmesi noktasında cesur adımlar attı." diye konuştu.

FATF Haziran 2018'de Pakistan'ı 15 aylığına FATF gri listesine almış, Ekim 2019'da ise hayata geçirmesi gereken 27 koşulun 22'sini tamamladığına karar vererek kalan 5 koşulu tamamlaması için Şubat 2020'ye kadar süre verilmişti.

Pakistan, 16 Şubat'ta yapılacak FATF toplantısında kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik yeterli adımlar atmadığına karar verilirse kara listeye alınacak.

Wells, Şah'la yaptığı görüşmede, iki ülkenin yasa dışı göçmenler ve ABD'deki düzensiz Pakistanlı göçmenlerin durumlarıyla ilgili konularda aynı fikirde olduğunu ve iş birliği içinde olacağını da sözlerine ekledi.

Keşmir görüşüldü

Wells'in, Şah'ın ardından Mahmud'la bir araya gelerek yaptığı görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle Keşmir konusu ve Hindistan'ın Pakistan ve ülkesindeki Müslümanlara karşı takındığı saldırgan tavrın görüşüldüğü bilgisi verildi.

Keşmir'deki insani durumdan söz eden ve Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgelerine Hindistan tarafından yapılan atışların can kayıplarına neden olduğunu anlatan Mahmud, uluslararası kamuoyunun Keşmir sorununun çözümünde önemli rol oynayacağını söyledi.

İki ülke arası ekonomik ilişkilerin artırılmasının da görüşüldüğü buluşmada Mahmud, Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine tüm imkanlarını kullanarak destek olacağını bir kere daha vurguladı.

Mahmud ayrıca ABD-İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için Pakistan'ın üzerine düşeni yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA