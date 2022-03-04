ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Söz konusu görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacaktır. Ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" denildi.