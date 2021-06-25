ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Tunus Başbakanı Meşişi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Tunus Başbakanı Hişam el Meşişi ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Tunus Başbakanı Hişam el Meşişi ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Sherman ile Meşişi'nin çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Price, "Bakan Yardımcısı Sherman ile Tunus Başbakanı Meşişi, demokrasiyi teşvik etmeyi, insan haklarının korunmasını, ekonomik zorlukları ve Kovid-19 küresel salgınına yanıt vermek için birlikte çalışmayı ele aldılar." ifadesini kullandı.

Sözcü Price, Sherman'ın Tunus sivil toplumunun kadın liderleriyle ve Tunuslu medya mensupları ile de görüştüğünü bildirdi.

Sherman'ın, ülkesinin, Tunus devriminden 10 yıl sonra demokratik geçiş konusundaki kritik süreçlerde Tunus hükümetinin ve Tunus halkının yanında olduğunu belirttiğini ifade eden Price, "ABD, demokratik değerlere ve bölgesel güvenliği teşvik etmeye dayanan ortaklığımız konusunda Tunus'u tercih edilen bir ortak olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri