ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Tunus Başbakanı Meşişi ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Tunus Başbakanı Meşişi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Tunus Başbakanı Meşişi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Tunus Başbakanı Hişam el Meşişi ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Tunus Başbakanı Hişam el Meşişi ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Sherman ile Meşişi'nin çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Price, "Bakan Yardımcısı Sherman ile Tunus Başbakanı Meşişi, demokrasiyi teşvik etmeyi, insan haklarının korunmasını, ekonomik zorlukları ve Kovid-19 küresel salgınına yanıt vermek için birlikte çalışmayı ele aldılar." ifadesini kullandı.

Sözcü Price, Sherman'ın Tunus sivil toplumunun kadın liderleriyle ve Tunuslu medya mensupları ile de görüştüğünü bildirdi.

Sherman'ın, ülkesinin, Tunus devriminden 10 yıl sonra demokratik geçiş konusundaki kritik süreçlerde Tunus hükümetinin ve Tunus halkının yanında olduğunu belirttiğini ifade eden Price, "ABD, demokratik değerlere ve bölgesel güvenliği teşvik etmeye dayanan ortaklığımız konusunda Tunus'u tercih edilen bir ortak olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Tunus Başbakanı Meşişi ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:35:02. #1.14#

title