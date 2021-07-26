ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'dan, Çin'e dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışma çağrısı
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'dan, Çin'e dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışma çağrısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'dan, Çin'e dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışma çağrısı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'den, sorumlu küresel bir güç olarak, tüm dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'den, sorumlu küresel bir güç olarak, tüm dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışmasını istedi.

Sherman, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Çin'in Tiencin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Çin'den, farklılıkları bir kenara bırakıp sorumlu küresel bir güç olarak iklim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi küresel konularda ABD ile çalışmasını isteyen Sherman, farklılıklardan daha önde gelen konuların bulunduğuna dikkati çekti.

Wendy Sherman, bu konuların, büyük güçlerin küresel sorumluluğunda olduğuna işaret etti.

Çin farklılıkları korurken ortak noktada buluşmak istiyor

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ilişkileri çıkmaza sokmakla suçladığı ABD'den "oldukça yanlış zihniyetini ve tehlikeli politikasını" değiştirmesini istemişti.

Şie, Çin'in farklılıkları korurken, ortak noktada buluşmak istediğini savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24 Temmuz'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin üstünlük taslayan bir davranış benimsediğini ve diğer ülkeleri baskı altına almak için gücünü kullandığını söylemişti.

Dünyada, herhangi bir ülkenin diğerlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Wang, şunları kaydetmişti:

"Çin, herhangi bir ülkenin, diğerlerinden üstün olduğuna dair iddiasını asla kabul etmeyecektir. Eğer ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse; Çin ve uluslararası toplumun, ABD'ye bunu nasıl yapacağını öğrenmesi konusunda yardımcı olma sorumluluğu var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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