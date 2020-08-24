ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya'da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya'da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile görüştü.

İnterfax haber ajansına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan görüşmeden sonra Biegun, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Belarus'taki siyasi sürece karışmayacağını belirten Biegun, "ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra gördüğümüz insan hakları ihlallerini ve kaba kuvveti kınıyor. Belarus yönetimine siyasi tutukluları serbest bırakması için çağrı yapıyoruz." dedi.

Belarus'taki olayların seyrini ABD'nin belirleyemeyeceğini ifade eden Biegun, kendi ülkelerindeki durumu belirlemenin Belarusluların hakkı olduğunu kaydetti.

Biegun, Tikhanovskaya ile Belarus halkının ne düşündüğünü dinlemek için görüştüğünü dile getirdi.

Muhalif Tikhanovskaya'nın ofisinden de Biegun görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, Tikhanovskaya, "Barışçıl bir çözüm için çabalıyoruz. Diyaloğu kolaylaştırmak için uluslararası kuruluşların arabuluculuğuna açığız." ifadesini kullandı.

Tikhanovskaya, Belarus'ta protestolara sert karşılık verenlerin tarafsız bir şekilde soruşturulmasını da isteyerek, tüm ülkeleri, Belarus'un egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey, ABD'yi seçimlerle ilgili bilgilendirdi

Öte yandan Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale, telefonda görüştü. Görüşmede, Makey'in Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin bütün detayları hakkında ABD tarafını bilgilendirdiği ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oyla kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise oyların yüzde 10,12'de kalmıştı.

Seçimlerden sonra ülkede sonuçlara itiraz eden protestocular sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemişti. Tikhanovskaya, Belarus'tan ayrılarak Litvanya'ya geçmişti.

Kaynak: AA