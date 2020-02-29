ABD Dışişleri Bakan Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık"

29.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:18

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye'nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı sonrası ABD'nin Türkiye'yle temas halinde olduğunu ve Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türk hükümetine taziyelerimizi sunduk. Saldırıyı kınıyoruz. Suriye'nin yanı sıra İran ile Hizbullah, İdlib'e saldırılarını sonlandırmalı. ABD ile Türkiye'yle temas halindeyiz. Türkiye'ye ne gibi bir yardımda bulunabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Suriye, Rusya, İran ve Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde ateşkesi doğrudan engellediğini belirten Pompeo, "Saldırılara son verilmeli. İnsani yardımlara erişime imkan sağlanmalı. BMGK'nin 2254 sayılı kararına göre bir siyasi çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.



Destek mesajları devam ediyor



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda 34 Türk askerinin şehit olmasıyla ilgili İspanyol hükümetinin taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söylediği belirtildi. Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sven Jurgenson da "İdlib'de görev yapan Türk askerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Türkiye'ye desteğimizi tekrarlıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA