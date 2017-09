ABD Dışişleri Arakan'dan Dolayı Myanmar'ı Doğrudan Kınamaktan Kaçındı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliamlardan dolayı Myanmar hükümetini doğrudan kınamaktan kaçınarak, "Her seviyedeki şiddeti kınıyoruz." açıklamasında bulundu.



Sözcü Nauert, başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda düzenlediği basın toplantısında yabancı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında ABD hükümetinin sadece kaygı açıklaması yaptığını" hatırlatan AA muhabirinin, "Myanmar hükümetiyle irtibat halinde misiniz ve olaylardan dolayı Myanmar hükümetini kınıyor musunuz?" sorularını yanıtlayan Nauert, Myanmar hükümetini doğrudan kınamaktan kaçındı.



"Her seviyedeki şiddeti kınıyoruz"



Sözcü, soru üzerine şunları kaydetti:



"Bölgedeki durumu değerlendiriyoruz. Bu durumda her seviyedeki şiddeti kınıyoruz. Bundan daha sert olamazdım. Arakan halkına karşı uzun zamandan beri çok ciddi bir ayrımcılık yapılıyor. Mahkeme olmaksızın adam öldürmeler, cinsel şiddet ve Arakanlıların köylerinin güvenlik güçleri ve Arakanlı olmayan siviller tarafından yakıldığına dair haberler görüyoruz. Eğer bizim 'kınama' kelimesini kullanıp kullanmadığımıza bakıyorsanız, Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler yazılı açıklamalarında kullandık."



Nauert'in bu açıklamaları üzerine ABD'nin "kınama" kelimesini Myanmar güvenlik güçlerine yönelik (25 Ağustos'ta) yapılan saldırılar için kullandığı anımsatılarak, "Myanmar hükümetini bu podyumdan da kınar mısınız?" diye bir soru daha yöneltildi.



Sözcü ise buna ilişkin ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Patrick Murphy'nin geçen hafta düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine atıfta bulunarak, "ABD, Murphy'nin telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısının yanı sıra konuya ilişkin yazılı açıklamalar yaptı." ifadesini kullandı.



Sözcüden "soykırım" yanıtı



AA muhabirinin, "insan hakları kurumlarının Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yapıldığı" sözüne de atıfta bulunan Nauert, "Bir soykırım olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Bu şekilde tanımlayamam." karşılığını verdi.



Güney Asya bölgesinden sorumlu Müsteşar Vekili Murphy, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik güçlerine, sivillere ve sivillerin yaptığı saldırılar olmak üzere farklı birçok şekildeki saldırıları kınıyoruz ve devam etmekte olan halkın yerlerini terk etmek zorunda kaldığı tacizlerden dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz. Bütün taraflara tansiyonu düşürmeleri çağrısını yapıyoruz." demişti.



Arakan'da yaşananlar



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.